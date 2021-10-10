مباراة سوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة

مباراة سوريا ولبنان ، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية ، وفي إطار مرحلة الذهاب من المجموعة الأولى ، يحتضن مساء بعد غدٍ الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 ، ملعب ستاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان، فعاليات المواجهة الهامة والحاسمة والتي تجمع نسور قاسيون ورجال الأرز ، وهي بمثابة الفرصة الأخيرة لكلا المنتخبين من أجل حصد النقاط الثلاث وضمان الحظوظ في نيل أحد المركزين المؤهلين للمونديال، أو على الأقل احتلال المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم .

في السطور المقبلة سنتناول سويًا موعد مباراة سوريا ولبنان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف المنتخبين في المجموعة ومشوارهما في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 ، علاوة على تاريخ المواجهات بين سوريا ولبنان .

مباراة سوريا ولبنان

بحثًا عن الأمل في التأهل الأول إلى كأس العالم، يدخل منتخبا لبنان وسوريا مواجهة الثلاثاء، ساعين إلى الفوز الأول لهما في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 .

واستهل منتخب سوريا لكرة القدم رحلته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم من المرحلة الثانية والخاصة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا والمونديال ، حيث تربع المنتخب السوري على عرش المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة وصافي (15) هدفًا.

ونجح نسور قاسيون في الفوز بـ7 مباريات والخسارة في مباراة واحدة خلال التصفيات الأولية.

أما في التصفيات الحالية، فلم يقدم السوريون الأداء المتوقع، خاصةً بعد فشلهم في التأهل إلى كأس العالم 2018 بعد مباراة مثيرة مع أستراليا، واكتفى السوريون بتعادل وحيد إيجابي مع الإمارات (1-1)، بينما تلقوا خسارتين أمام إيران بهدف، وأمام كوريا الجنوبية بنتيجة (1-2).

ويتذيل المنتخب السوري المجموعة الأولى برصيد نقطة يتيمة وصافي (-2) هدف.

على الجانب الآخر، انطلق مشوار منتخب لبنان لكرة القدم من المرحلة الثانية أيضًا، حيث احتل وصافة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط وصافي (3) أهداف، ليتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني.

ونجح رجال الأرز في تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة، بينما خسروا في مباراتين.

وفي المرحلة النهائية من التصفيات، يعتبر موقف المنتخب اللبناني أفضل قليلًا من مضيفه السوري، إذ يحتل المركز الرابع برصيد نقطتين وصافي (-1) هدف.

وأسفرت المواجهات اللبنانية في الجولات الثلاث الأولى عن تعادل سلبي في مباراتي الإمارات والعراق، والخسارة بهدف أمام منتخب كوريا الجنوبية.

تاريخ مواجهات سوريا ولبنان

على الصعيد التاريخي، التقى المنتخبان السوري واللبناني 16 مرة من قبل، وذلك في مسابقات دورة الألعاب العربية وكأس العرب وتصفيات كأس العالم إضافة إلى بطولة اتحاد غرب آسيا وكأس نهر وتصفيات التأهل إلى كأس آسيا فضلًا عن مواجهات ودية أخرى.

ويمتلك المنتخب السوري الرصيد الأعلى من عدد مرات الفوز بـ12 انتصارًا مقابل فوزين فقط للمنتخب اللبناني، وحسم التعادل مواجهتين جمعتا الشقيقين العربيين.

نجح نسور قاسيون في تسجيل 29 هدفًا واستقبل مرماهم 13 هدفًا لبنانيًا.

وكان أكبر فوز في مواجهات الفريقين من نصيب السوريين والذين حققوا الفوز برباعية نظيفة في تصفيات التأهل إلى كأس آسيا 2011.

وإليكم القائمة الكاملة لتاريخ لقاءات لبنان وسوريا فيما يلي:

موعد مباراة سوريا ولبنان والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية وسوريا ولبنان، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت القاهرة، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة سوريا ولبنان ، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FiFa ) عن إسناد المهمة للحكم الدولي الأسترالي جيمس كريستوفر بيث.

هذا وتقوم شبكة قنوات الرياضة السعودية SSC بنقل فعاليات وأحداث اللقاء عبر فضائية SSC5 HD .

وأسندت شركة الرياضة السعودية للمعلق الرياضي السعودي فهد الدريبي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المباراة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة سوريا ولبنان والقنوات الناقلة ، علاوة على موقف المنتخبين ومشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، وكذلك تاريخ لقاءات سوريا ولبنان .