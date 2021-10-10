الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال هو جوهر الإرهاب ودولتنا ستقوم رغما عنه

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، إن الاحتلال هو جوهر الإرهاب، وإن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، التى قال فيها إنه لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية لأنها ستكون إرهابية، مرفوضة وتعبر عن الفكر الاستعمارى الرافض للسلام والاستقرار.





وأضاف أبو ردينة -ردًا على تصريحات بينيت اليوم- أن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هى دولة معترف بها من قبل دول العالم، وهى عضو مراقب فى الأمم المتحدة منذ 29/11/2012، ولا تحتاج لقبول بينيت أو رفضه، لأن الشعب الفلسطينى لا يتنازل عن حقوقه مهما كانت الضغوط. وأردف يقول إن "السلام الحقيقى لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلى لأرضنا ومقدساتنا، وأن شعبنا الفلسطينى لن يتنازل عن حقوقه ومقدساته، وسيبقى محافظًا على أرضه وحقوقه التى هى ليست مِنّة من أحد". واختتم أبو ردينة حديثه بقوله إن الطريق إلى السلام والأمن لن تتم إلا من خلال خارطة الطريق، التى وضعها الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى خطابه الأخير بالأمم المتحدة، والتى أكد فيها ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن الشعب الفلسطينى سيبقى متمسكًا بحقوقه وبثوابته الوطنية التى لن نقبل بالمساومة عليها مهما كان الثمن.

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