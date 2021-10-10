عاجل.. مقتل ضابط عراقى وإصابة اثنين بنيران قناص فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" قال المصدر إن "عصابات داعش الارهابية قامت بالتعرض على مركز انتخابى مدرسة الخرطوم فى قرية سطيح التابعة لناحية الرشاد بواسطة سلاح قنص مما أدى مقتل ضابط وإصابة منتسبين اثنين بجروح". وأضاف "بعد ذلك توجهت قوة من الشرطة الاتحادية لواء 19 فق 5 لمعالجة مصدر إطلاق النار وتم معالجتها وتم نقل المواد اللوجستية للمفوضية بدون أى ضرر أو خرق".

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