القبض على 3 أشخاص على خلفية حادث إطلاق النار بولاية مينيسوتا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، فى نبأ عاجل لها، أن شرطة مدينة سانت بول فى ولاية مينيسوتا الأمريكية أفادت بأن الأشخاص المعتقلين "على صلة" بحادث إطلاق النار، ويخضعون للعلاج فى إحدى المستشفيات جراء إصابتهم بجروح، مضيفة أن الشرطة لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

يذكر أن امرأة لقيت مصرعها وأصيب 14 آخرون، اليوم الأحد، فى هجوم إطلاق نار وقع بإحدى حانات مدينة سانت بول فى ولاية مينيسوتا الأمريكية.