جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، فى نبأ عاجل لها، أن شرطة مدينة سانت بول فى ولاية مينيسوتا الأمريكية أفادت بأن الأشخاص المعتقلين "على صلة" بحادث إطلاق النار، ويخضعون للعلاج فى إحدى المستشفيات جراء إصابتهم بجروح، مضيفة أن الشرطة لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
يذكر أن امرأة لقيت مصرعها وأصيب 14 آخرون، اليوم الأحد، فى هجوم إطلاق نار وقع بإحدى حانات مدينة سانت بول فى ولاية مينيسوتا الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على 3 أشخاص على خلفية حادث إطلاق النار بولاية مينيسوتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.