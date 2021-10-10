محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية كوريا الجنوبية

بحث ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، مع وزير خارجية كوريا الجنوبية علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الإمارات وكوريا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.

كما استعرضت المحادثات عدداً من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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