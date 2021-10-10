الديوك تقهر الماتادور وتحرز دوري الأمم الأوروبية

توجت فرنسا بلقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد أن عوّضت تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على إسبانيا على ملعب سان سيرو في ميلانو .

وافتتحت إسبانيا التسجيل عبر ميكيل أويارسابال (64) قبل أن يرد أبطال العالم سريعًا من خلال كريم بنزيمة (66) ويسجل كيليان مبابي هدف الفوز (80).

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