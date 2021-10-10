مفوضية الانتخابات العراقية: كل ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة حالياً غير دقيق

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية العراقية حسن سلمان -لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "كل ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة حالياً غير دقيق، ويجب انتظار النتائج المعلنة من قبل المفوضية حصرا".
وأضاف أنه "لا يمكن حالياً الوصول للنتائج أو الإحاطة بها، لأنها تأتى بطريقة سرية جداً، ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل المفوضية حصراً، ويجب انتظار الإعلان الرسمى".
كانت صناديق الاقتراع العام فى جميع المحافظات العراقية قد أُغلقت، مساء اليوم الأحد، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت فى تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.
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