مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل

شهدت منطقة إمبابة في محافظة الجيزة المصرية، الأحد، سقوط حافلة صغيرة "ميكروباص" في النيل من أعلى كوبري الساحل مما نتج عنه تحطم الحافلة بالكامل وبداخلها الركاب.

وقال مصدر أمني إنَّ قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالجيزة، تشارك في عملية البحث عن ناجين، كاشفًا عن أنَّ الحافلة الصغيرة كان يستقلها عدد كبير من الركاب لم يعرف حتى الآن عددهم.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج" أنَّ "ميكروباص كان في اتجاه روض الفرج واصطدم بالسور الحديدي للكوبري مما أدى لسقوطه بالنيل".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

المعاينة الأوَّليّة كشفت عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

واصطدمت السيارة بالسور الحديدي وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.