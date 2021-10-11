لافروف: الاتحاد الأوروبى متحيز فى مسألة الاعتراف باللقاحات الروسية

وقال لافروف -فى ختام محادثات أجراها فى بلجراد مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش- إن هذا التحيز من أسباب عدم توصل موسكو وبروكسل، حتى الآن إلى اتفاق حول الاعتراف المتبادل للقاحات كورونا.
وقال الوزير إن للتباطؤ فى هذا الموضوع أسبابا موضوعية، أيضا تتعلق بالجوانب الإجرائية، "لكننا نرى -وهذا ما يعلنه زملاؤنا بكل صراحة- تحيزا سياسيا إزاء اللقاحات الروسية".
وأعاد لافروف إلى الأذهان أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أيد فكرة إزالة حماية براءات الاختراع من اللقاحات الواقية من "كوفيد-19"، مؤكدا أن موقف موسكو بهذا الشأن لم يتغير، لكن الدول الأخرى التى تصنع عقاراتها المحلية لم تؤيد هذا الاقتراح.
مع ذلك فقد أشار لافروف إلى أن غالبية الدول الأوروبية "مهتمة بأن نسهل قدر المستطاع الاتصالات بين الناس"، مضيفا: "نأمل فى أن يسود المنطق السليم فى نهاية المطاف".
كما أعرب الوزير عن أمله فى أن يسهم المشروع المشترك بين موسكو وبلغراد لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسى فى صربيا فى سد احتياجات مواطنيها.
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