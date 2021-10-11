موعد مباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة للمباراة في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022

موعد مباراة مصر وليبيا، تلتقون في يوم الاثنين الحادي عشر من أكتوبر في مواجهة مترقبة لموعد مباراة مصر وليبيا، والتي تعد من مباريات الجولة الرابعة في نهائي كأس العالم 2020، حيث يترقب عشاق الكرة المستديرة معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر مع نظيرها في تصفيات كأس العالم المنتخب الليبي، وتعد هذه المنافسة الفريدة من نوعها للتصفيات الأفريقية والتي يتم تأهيلها لنهائيات كاس العالم 2020, حيث تمكن المنتخب المصري من الفوز بجدارة في لقاء الذهاب والذي تم اقامة المبارة في ملعب الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة مصر وليبيا

من الجدير بالذكر أن الموعد المحدد لاقامة مباراة المنتخب المصري ضد نظيره المنتخب الليبي هو يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر، ويتم أنطلاق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وطرابلس ومن المقرر أن تنطلق تفاصيل المباراة على ملعب 28 مارس، ومن المشار أليه أن النتخب المصري حقق فوزاً على أنجولا بهدف فريد، وفيما تعادل في المواجهة الثانية بهدف مقابل هدف أخر للجابون، وانهزم المنتخب الليبي من نظيره المصري على ملعب الجيش ببرج العرب.

التغيرات المتوقعة لمباراة مصر وليبيا

بعد الإعلان عن موعد مباراة مصر ولبيا، كانت التدريبات الأخيرة قبل مباراة اليوم شهدت تفكير كيروش في تغيير خطة الفريق وتقديم لاعبين جدد بقيادة لاعب الهرم إبراهيم عادل بأداء تدريبي ممتاز، وعاد رمضان صبحي إلى التشكيلة الأساسية وتولى الصدارة المنافسة على دفع أكرم توفيق إلى مركز الظهير ما زالت شرسة ، حيث ضحى الجانب الأيمن بأحمد فتحي وأيمن أشرف للعودة إلى مركز الظهير الأيسر.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل اليوم لموعد مباراة مصر ولبيا هو الحارس محمد الشنناوي.

أحمد حجازي وأيمن أشرف وأكرم توفيق، ومحمود الونش وفي الوسط

وطارق حامد وعمرو سولية وعبد الله سعيد، يحمل اليوم شارة قيادة مصر محمد صلاح.

مصطفى محمد مهاجم الوحيد

ومن المتوقع ينضم للتشكيل كلاً من إبراهيم عادل، ومحمد إرنين، وأحمد حسن كوك، وسعيد زيزو ​.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

أعلنت شبكة أون تايم سبورت On Time Sports، عن تأمين حقوق العرض لكامل المنتخب المصري، سواء داخل مصر أو خارجها خلال تصفيات كأس العالم 2022 ، وسيتم عرض مباراة مصر وليبيا على شاشتها ؛ وجاء التردد للقناه على النايل سات على النحو التالي: