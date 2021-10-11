فرضت كولومبيا التعادل بدون أهداف على البرازيل لتضع حدا للسجل المثالي لنظيرتها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ورغم الأداء الهجومي لم يصنع الفريقان العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول المتواضع. وكانت النصف ساعة الأخيرة أفضل حيث سعى كل منهما لتحقيق الفوز وأنقذ الحارسان تسديدات بعيدة المدى. وتتصدر البرازيل التصفيات في أميركا الجنوبية ولها 28 نقطة متقدمة بتسع نقاط على الأرجنتين التي تلعب ضد أوروجواي. وتحتل كولومبيا المركز الخامس برصيد 15 نقطة. ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس التصفيات العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كولومبيا تنهي السجل المثالي للبرازيل في تصفيات كأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.