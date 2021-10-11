إحصاء: 3% من سكان العالم أصيبوا بكورونا

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 237.48 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و52304.

وبحسب الأرقام فإن نحو 3 بالمئة من سكان العالم إصيبوا بفيروس كورونا، بينما بلغت الوفيات مقارنة بأعداد المصابين ما نسبته 2.1 بالمئة.

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات:

الولايات المتحدة:

عدد الإصابات 715184

عدد الوفيات 44389135

الهند:

عدد الإصابات 33935309

عدد الوفيات 450375

البرازيل:

عدد الإصابات 21550730

عدد الوفيات 600425

المملكة المتحدة:

عدد الإصابات 8083421

عدد الوفيات 137541

روسيا:

عدد الإصابات 7717356

عدد الوفيات 423474

تركيا

عدد الإصابات 7386288

عدد الوفيات 65743

فرنسا:

عدد الإصابات 7047786

عدد الوفيات 117029

إيران:

عدد الإصابات 5691634

عدد الوفيات 122370

الأرجنتين:

عدد الإصابات 5265058

عدد الوفيات 115444

إسبانيا: