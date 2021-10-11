جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 17.1 كيلومتر وعلى بعد 29 كيلومترا جنوبى ناليهو. فيما أكد نظام التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامى" بـ الولايات المتحدة أنه لا يوجد أى تهديد بحدوث موجات بعد الهزة الأرضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال قوى يضرب منطقة بالقرب من ولاية هاواى الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.