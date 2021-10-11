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عمر شويل - جدة interior.gov.lb رابط تسجيل طلب المساعدات الاجتماعية في الدولة اللبنانية حسب ما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات ليتم تحديد الاسر المستحقة لصرف الدعم الشهري المقدم من صندوق النقد الدولي ضمن عدد من حزم المساعدات التي يتم تقديمها للدولة اللبنانية لتخطي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد منذ ما يزيد عن عامين.

“باسم المستخدم” interior.gov.lb رابط تسجيل طلب المساعدات الاجتماعية من صندوق النقد

فقد عانت دولة لبنان من العديد من الآثار السيئة بالأعوام الأخيرة تلخصت في الأسباب التي تؤدي إلى انهيار الدولة، حيث عانت الدولة من الفراغ السياسي في فترة ازدادت لأكثر من عامين مما أدى إلى التراجع الاقتصادي وظهور العديد من الأزمان التي بدأت تتفاقم شهرا بعد شهر في لبنان، وكان لظهور فيروس كرونا المستحدث التأثير الكبير على جميع دول العالم وخاصة الدول التي كانت فيها مشاكل سياسية واقتصادية، وتضررت لبنان بشكل كبير جراء تراجع في فرص العمل بين الشعب والحظر الكلي وتوقف السياحة، وكان لانفجار مرفأ بيروت السبب المؤكد في معاناة البلاد ودخولها في نفق من الأزمة الاقتصادية التي طالت جميع مناحي الحياة وكافة السلع الاستهلاكية الأساسية.

وزارة الداخلية والبلديات

من الوزارات اللبنانية التي تقوم بتقديم الخدمات للشعب اللبناني وخاصة في الفترات العصيبة التي يعاني مها الشعب، حيث توقف تدفق المحروقات للدولة اللبنانية في الأيام الأخيرة مما أدى لتوقف محطات الطاقة وتوليد الكهرباء في لبنان بكافة المناطق، وتهتم الوزارة بتوفير السلع الناقصة للشعب في مثل هذا الوقت العصيب للبلاد.

كيفية تقديم وتسجيل طب للحصول على المساعدات المالية من مساعدات صندوق النقد

يقوم المستخدم بالدخول المباشر على رابط طلب مساعدات مالية. يتم إدخال اسم المستخدم. يقوم المستخدم بإدخال الرقم السري. يتم تسجيل الدخول.

ويتم صرف المساعدات بواقع 25 دولار للفرد ليبلغ الدعم الذي يقدم للأسرة 125 دولار شهريا، وقد تم تقديم تلك المبالغ ضمن حزمة اقتصادية ومساعدات تم تقديمها من صندوق النقد الدولي للبنان لتخطي الأزمة الراهنة بعد أن تم تجميد الحسابات البنكية لأغلب الشعب وبلغت نسبة الفقر بينهم ما يزيد عن 74%.