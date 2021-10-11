مقتل شخص فى حادثة إطلاق نار بكندا

جدة - نرمين السيد - وأشارت القناة، إلى أن "رجلا فى الـ30 عاما من العمر نقل إلى المستشفى وهو مصاب بطلق ناري، لكنه توفى بعدها متأثرا بجراحه".
وتابعت: "تم نقل رجل آخر إلى المستشفى وعليه أثار إصابة بأعيرة نارية، ولا شيء يهدد حياته".
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