المكسيك .. تسجيل 2690 حالة إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن الأعداد الجديدة رفعت إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و723235 إصابة والوفيات إلى 282086.

وشددت الوزارة على أنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقى للإصابات أعلى بكثير".