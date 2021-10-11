ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا

دوت الخليج :- أعلن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شفاءه من فيروس كورونا. وكتب سموه عبر “أنستغرام”، الأحد، “الحمدلله الذي هو أهله.. عدنا والعودُ أحمدُ.. اليوم، في المكتب بعد الخروج من الحجر المنزلي”. الصورة التي نشرها الامير حسين :

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