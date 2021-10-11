الجيش الموريتانى ينقذ 20 بحارا من الغرق

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش الموريتانى، فى بيان له، إن الباخرة التى غرقت فى عرض البحر كان على متنها طاقم مكون من 22 بحارا بينهم 18 من موريتانيا و4 أجانب.

وأضاف أن تدخل قارب خفر الشواطئ "آرغين" أدى إلى إنقاذ 20 بحارا بينما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين اثنين.