رابط نتائج القبول الموازي 2021 العراق للاستعلام الكترونياً

أوشك التعليم العالي في جمهورية العراق على إعلان نتائج القبول المركزي في العراق للجامعات العراقية والمعاهد. كما سيقوم بنشر قوائم طلاب القبول المباشر 2021، وكذلك نتائج القبول في كل التخصصات، وذلك بعد الانتهاء من قبول طلبات التقديم للقبول المركزي لطلبة السادس الإعدادي علمي وأدبي. هذا وقد تم القبول المركزي لذوي الهمم، وأبناء الشهداء، وكذلك لبعض الفروع المهنية.

نتائج القبول المركزي العراق 2021

يقوم موقع وزارة التعليم الجامعي بالعراق بإعلان نتائج القبول الجامعي المركزي للعام الدراسي المقبل، وكذلك الإعلان عن أسماء المقبولين للعام الجديد، كما تعمل دائرة الدراسات والتخطيط التي تتبع لوزارة التعليم العالي على نشر حدود القبول الدنيا في الجامعات للعام الدراسي 2021-2022.

الدليل الخاص بمعدلات القبول 2021 العراق

يشتمل دليل معدلات القبول للعام 2021 في جمهورية العراق على كافة المعدلات التي ينبغي لطلاب شعبة أدبي، وشعبة علمي الحصول عليها؛ وذلك بغرض الالتحاق بالكليات التي تناسب درجاتهم. كما يتضمن الدليل الخطوات الصحيحة اللازمة لتعبئة نماذج استمارات التقديم.

وكذلك يضم الدليل الرابط الرسمي الإلكتروني، والذي يستطيع الطالب أن يدخل عليه لتقديم استمارة القبول الخاصة به، وأيضًا يوجد بالدليل الحد الأدنى للمعدلات المقبولة في مختلف الجامعات بالعراق، وجدير بالذكر، أن معدلات القبول تعتمد على ما حصل عليه الطالب من معدلات في اختبارات الصف السادس الإعدادي أو أي شهادة تكافئ الثانوية العامة في الدولة، وتؤهل الطالب لدخول الكلية.

حدود قبول الجامعات الدنيا في العراق 2021

صرحت وزارة التعليم العراقية أنها سوف تطلق رابطًا لنتائج القبول. كما أنها سوف تعلن من خلال هذا الرابط الحدود الدنيا لقبول الجامعات المركزي في العراق للسنة الدراسية (2021-2022)، وذلك فور ظهورها واعتمادها.

وكذلك سوف يتم إعلان ونشر معدلات قبول الجامعات 2021-2022، وذلك للأقسام العلمي والأدبي، وأيضًا التطبيقي، والمهني، هذا بالإضافة للقسم الإحيائي، وقد صرحت وزارة التعليم العالي العراقية أن إعلان معدلات 2021 الجامعية، وذلك بعد نشر نتائج السادس الإعدادي. ويرجع السبب في ذلك إلى حرص الوزارة على توفير وقت كافي للطلاب للتقديم في الجامعات العراقية، وذلك بعد نشر الحدود الدنيا للقبول الجامعي المركزي العراقي 2021.

نتائج القبول الموازي 2021 في العراق

يمكن مطالعة نتائج القبول الموازي من خلال رابط نتائج القبول الموازي كما أكدت الوزارة أن الجامعات ستزيد استيعابها للعام 2021-2022 في القبول المركزي. كما أضافت في بيانها أنها ستعمل بنظام المفاضلة؛ حيث يعتبر ذلك النظام عادلًا.