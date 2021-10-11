اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من القائمة الحمراء لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "بى إيه ميديا" البريطانية، فإنه بحلول الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، سترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء، مما يعنى أن الوافدين من تلك الدول لن يكونوا فى حاجة إلى قضاء 11 ليلة فى فندق للحجر الصحى بعد الآن.
وفى غضون ذلك، ألغت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراتها من السفر غير الضرورى إلى 42 دولة ومنطقة أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد تحذيرات السفر إلى 41 موقعًا الأسبوع الماضى.
ون المقرر أن تشمل قائمة الدول المتأثرة بقرار تخفيف تحذيرات السفر وتقليص القائمة الحمراء كل من: "الأرجنتين وتشيلى وكوبا وإندونيسيا والمكسيك ونيبال والفلبين وجنوب إفريقيا وتايلاند".
بينما ستبقى 7 دول فقط على القائمة الحمراء البريطانية، اعتبارًا من اليوم الإثنين، وجميعها من أمريكا اللاتينية، وهي: "كولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وهايتي وبنما وبيرو وفنزويلا".
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