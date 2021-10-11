ارتفاع ضحايا التسمم الكحولي في روسيا إلى 34 شخصا

قالت السلطات المحلية، إن عدد الوفيات الناجمة عن تسمم جماعي مرتبط بتناول مشروبات كحولية غير مشروعة في جنوب غرب روسيا ارتفع إلى 34 يوم الأحد، فيما يخضع 24 آخرون للعلاج في مستشفى.

فتح محققون في منطقة أورينبورج قضايا جنائية بعد أن بدأت سلسة من الوفيات بسبب التسمم الكحولي هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة تاس للأنباء، أن الشرطة اعتقلت منذ ذلك الحين عشرة أشخاص في تحقيقات بشأن إنتاج وبيع مشروبات كحولية غير مشروعة.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن حكومة أورينبورج المحلية القول: “هناك 67 ضحية معروفة لشرب منتج بديل للكحول بالمنطقة، وتوفي منهم 34”.

وأضافت، أن سبعة من الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفى في حالة سيئة، وأن أربعة منهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وصادرت الشرطة ألفي زجاجة كحول يوم السبت وقالت إنها رصدت مادة الميثانول السامة بها.

وشهدت البلاد حالات تسمم جماعي بالكحول في الماضي. ففي 2016، توفي 77 شخصا في سيبيريا بسبب شرب زيت استحمام ممزوج مع شراب مسكر يحتوي على مواد ميثيلية بحثا عن مستويات عالية من السكْر.

كانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في 2019، إن الروس اشتهروا منذ فترة طويلة بأنهم من أكثر الناس تناولا للخمور في العالم، لكن الاستهلاك ينخفض في السنوات الأخيرة، إذ تقلص 43 بالمئة في الفترة من 2003 إلى 2016.

وأضافت أن ذلك أدى إلى ارتفاع فائق السرعة في متوسط ​​العمر المتوقع.