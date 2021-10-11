أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر، الاثنين، أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على مسؤول مهم في تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال الكاظمي إن الشخص الذي ألقي القبض عليه هو سامي جاسم، مسؤول المالية، ونائب زعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه "في الوقت الذي كانت فيه عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود للقبض على المدعو سامي جاسم".
ولم يقدم الكاظمي مزيدا من التفاصيل حول هذه العملية التي أسفرت عن اعتقال جاسم، حسبما ذكرت "رويترز".
جدير بالذكر أن زعيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، كان قد قتل في غارة لقوات خاصة أميركية بشمال غرب سوريا في عام 2019.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت وقتها عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى موقع زعماء التنظيم ومن بينهم جاسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عملية مخابراتية خارج الحدود.. اعتقال مسؤول بارز في "داعش" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.