متحدثة البيت الأبيض السابقة: ترامب سيترشح لرئاسة أمريكا مجددًا

جدة - نرمين السيد - وفي لقاء عبر قناة "أن بي سى"، قالت جريشام إنها كانت تشك فى جدية ترشح ترامب مجددًا للبيت الأبيض، لكنها غيرت رأيها فى ظل قاعدته الشعبية الكبرى التى تتفاعل معه كما كانت تفعل سابقاً، ونتائج استطلاعات الرأى التى تؤكد أنه الزعيم الأول للحزب الجمهورى، إلى جانب تمسك ترامب نفسه بتزوير الانتخابات الأخيرة.

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