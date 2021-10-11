عاجل| طريقة التقديم في قرعة أمريكا اللوتري الأمريكي 2021 – 2022 بالصور

اللوتري الأمريكي 2022 يهتم الكثير من الأشخاص حول معرفة خطوات التسجيل فى الهجرة العشوائية إلى أمريكا ومعرفة أهم الشروط المحددة للتقديم، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة أهم الشروط المحددة للتقديم بشكل تفصيلي ومعرفة الجنسيات التي لا يمكن التسجيل في هذه الهجرة وهذا ما سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة عبر موقعنا الشهير ثقفني.

يمكنكم معرفة أهم خطوات التسجيل في برنامج الوطني الأمريكي من خلال بعض الخطوات الهامة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع اللوتري الأمريكي وهو dvprogram.state.gov ثم تقوم بالضغط على تسجيل دخول بعد ذلك تقوم بكتابة الكود الموجود أمامك في الصورة والضغط على كلمة تأكيد. بعد ذلك ينبغي عليك كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح ودقيق وتضيف جميع البيانات الخاصة بجواز السفر وتحديد الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء بعد ذلك تقوم بمراجعة البيانات والضغط على كلمة تأكيد وحفظ حتى تتمكن من إرسالها.

يمكنكم الاطلاع على الشروط المحددة ببرنامج الوطني الأمريكي للتقديم والتسجيل في هذا البرنامج واليكم الشروط كالآتي:

أولا ينبغي أن يكون لديك جواز سفر صالح الاستخدام مع تقديم شهادة موضح بها موقف الخدمة العسكرية سواء قمت بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لأي سبب ما. يجب أن يكون محل الولادة من الدول المسموح لها بالمشاركة أو التسجيل في اللوتري الأمريكي مع تقديم طلب مرة واحدة للتسجيل في اللوتري الأمريكي. يجب أن يكون لديك شهادة ثانوية أو ما يعادلها ما تسجيل جميع المعلومات الشخصية بشكل صحيح وتحديد الحالة الاجتماعية وتقديم صورة 600 في 600 بكسل للمتقدم.

يعتبر برنامج الوطني الأمريكي هو من ضمن البرامج التي قامت بإطلاقها الحكومة الأمريكية وهو عبارة عن الهجرة العشوائية للذهاب إلى أمريكا وذلك بداء من شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر، ويتم تحديد الأشخاص من خلال جهاز الكمبيوتر، وتم تحديد يوم 7 أكتوبر إمكانية التسجيل حتى يوم 20 نوفمبر والتسجيل لهذه الهجرة ويكون مجاني وبعد ذلك تظهر النتائج خلال فترة وقليل وسوف تقوم في شهر مايو.

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