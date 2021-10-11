منصة مطلوب للتقديم لوظائف موسم الرياض وطريقة التسجيل

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منصة مطلوب وطريقة التسجيل للخصول علي وظائف موسم الرياض ٢٠٢١. حيث تستعد المملكة العربية السعودية لفعاليات موسم الرياض ٢٠٢١ في ١٤ منطقة من مدينة الرياض. كذلك يبحث الكثير من وظائف موسم الرياض الرياض الموسمية. ولذلك نستعرض منصة مطلوب للتقديم علي وظائف موسم الرياض وطريق التقديم والتسجيل عبر المنصة. كذلك من المقرر أن تبداء أحداث موسم الرياض في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ وينتهي ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ وذلك بناء علي تصريحات تركي أل الشيخ. وكذلك سوف تتوفر اكثر من ١٠٠٠ وظيفة والعديد من فرص العمل بطريقة مباشرة او غير مباشرة وتسطيع التقديم عليها بسهولة عن طريق المنصة. وسوف نتعرف ألان علي طريقة التسجيل بالمنصة والحصول علي الوظيفة بسهولة.طريقة التسجيل في منصة مطلوب
- الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة مطلوب من الرابط matloob.ec.gov.sa.
- ثم نقوم بالضغط علي أيقونة تسجيل حساب.
- ثم يظهر خيار نوع المستخدم فرد أم شركة نقوم بالضغط علي أيقونة فرد
- بعد ذلك تفتح صفحة البيانات.
- ثم نقوم بإدخال البيانات بشكل صحيح الاسم والعنوان ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
- ثم الضغط علي أيقونة تسجيل دخول.
- بعد ذلك ترسل المنصة رمز التأكيد علي الهاتف نقوم بإدخال الرمز والضغط علي أيقونة تأكيد.
- بعد ذلك أختيار نوع الموهبة أو العمل واختيار العنصر التي تريد المشاركة به.
- ثم تظهر أماكن الفعاليات المشاركة في موسم الرياض.
- بعد ذلك أختيار اقرب أماكن إليك والتي ترغب بوظيفة بها.
- مجال المطاعم والمأكولات والمشربات
- كذلك المتاجر وخدمات بيع المنتجات
- كذلك أصحاب المواهب يمكنهم التقديم بمواهبهم
- وكذلك مجال الخدمات المساندة للفعاليات.
- المجال التنفيذي لفعاليات موسم الرياض.
منصة مطلوب هي منصة إلكترونية تابعة للمنصة الوطنية للفعاليات في المملكة العربية السعودية. كذلك تقوم باستقبال طلبات الأفراد والشركات لتقديم الخدمات خلال فترات المواسم والفعاليات. وذلك من أجل تقديم دور فعال خلال الفعاليات وطرح الأفكار الجديدة وتقديم الخدمات المتعلقة بالفعاليات. ويعتبر موسم الرياض من الفعاليات الترفيهية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من أجل جذب السياح وترجمة رؤية المملكة ٢٠٣٠ غلي أرض الواقع.
الوسوم
منصة مطلوب وطريقة التسجيل للخصول علي وظائف موسم الرياض ٢٠٢١. حيث تستعد المملكة العربية السعودية لفعاليات موسم الرياض ٢٠٢١ في ١٤ منطقة من مدينة الرياض. كذلك يبحث الكثير من وظائف موسم الرياض الرياض الموسمية. ولذلك نستعرض منصة مطلوب للتقديم علي وظائف موسم الرياض وطريق التقديم والتسجيل عبر المنصة. كذلك من المقرر أن تبداء أحداث موسم الرياض في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ وينتهي ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ وذلك بناء علي تصريحات تركي أل الشيخ. وكذلك سوف تتوفر اكثر من ١٠٠٠ وظيفة والعديد من فرص العمل بطريقة مباشرة او غير مباشرة وتسطيع التقديم عليها بسهولة عن طريق المنصة. وسوف نتعرف ألان علي طريقة التسجيل بالمنصة والحصول علي الوظيفة بسهولة.طريقة التسجيل في منصة مطلوب
- الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة مطلوب من الرابط matloob.ec.gov.sa.
- ثم نقوم بالضغط علي أيقونة تسجيل حساب.
- ثم يظهر خيار نوع المستخدم فرد أم شركة نقوم بالضغط علي أيقونة فرد
- بعد ذلك تفتح صفحة البيانات.
- ثم نقوم بإدخال البيانات بشكل صحيح الاسم والعنوان ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
- ثم الضغط علي أيقونة تسجيل دخول.
- بعد ذلك ترسل المنصة رمز التأكيد علي الهاتف نقوم بإدخال الرمز والضغط علي أيقونة تأكيد.
- بعد ذلك أختيار نوع الموهبة أو العمل واختيار العنصر التي تريد المشاركة به.
- ثم تظهر أماكن الفعاليات المشاركة في موسم الرياض.
- بعد ذلك أختيار اقرب أماكن إليك والتي ترغب بوظيفة بها.
- مجال المطاعم والمأكولات والمشربات
- كذلك المتاجر وخدمات بيع المنتجات
- كذلك أصحاب المواهب يمكنهم التقديم بمواهبهم
- وكذلك مجال الخدمات المساندة للفعاليات.
- المجال التنفيذي لفعاليات موسم الرياض.
منصة مطلوب هي منصة إلكترونية تابعة للمنصة الوطنية للفعاليات في المملكة العربية السعودية. كذلك تقوم باستقبال طلبات الأفراد والشركات لتقديم الخدمات خلال فترات المواسم والفعاليات. وذلك من أجل تقديم دور فعال خلال الفعاليات وطرح الأفكار الجديدة وتقديم الخدمات المتعلقة بالفعاليات. ويعتبر موسم الرياض من الفعاليات الترفيهية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من أجل جذب السياح وترجمة رؤية المملكة ٢٠٣٠ غلي أرض الواقع.
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