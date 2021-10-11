الرئيس التونسي يصدر أمر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، في بيان، إنه وافق على حكومة جديدة اختارتها رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وقالت الرئاسة التونسية بصفحتها على فيسبوك "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها". وأدت الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج. وتعليقا على تشكيل الحكومة الجديدة، قالت رئيسة الوزراء نجلاء بودن: "نسعى لإعادة ترتيب الأولويات واستعادة ثقة المواطن"، مضيفة: "نسعى لاستعادة ثقة المواطن في العمل الحكومي". وأكدت بودن أن حكومتها تسعى "لاستعادة ثقة المجتمع الدولي في الدولة التونسية"، معتبرة "الكفاءة والخبرة أساسا لتحقيق أهداف الحكومة". وتابعت قائلة: "نسعى لتحسين ظروف العيش للمواطن وفتح مجال الاستثمار". واحتفظ عثمان الجرندي بحقيبة الخارجية التونسية في الحكومة الجديدة، بينما عيّن توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية، واختير عماد مميش وزيرا للدفاع.

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