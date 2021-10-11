زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الإثنين، فقد وجه كيم تلك الرسالة خلال خطابه المهم الذى جاء بعنوان "دعونا نزيد من تحسين العمل الحزبى بما يتماشى مع متطلبات فترة التطور الجديد للبناء الاشتراكى".

واعتبر كيم أن الحزب وضع تعريفًا لـ"استقلال جموع الشعب"، على أنه جوهر البناء الاشتراكى وحث المسؤولين على خدمة الشعب، مشددًا على أن الحزب لا يزال عازما على الاستمرار بكفاءة فى خطة الاقتصاد الوطنى الخمسية، التى تم وضعها فى مؤتمر الحزب فى يناير الماضى.

ودعا زعيم كوريا الشمالية مسؤولى الحزب فى بلاده إلى حل مشاكل الغذاء والإسكان، مطالبًا إياهم بـ"التفكير دائمًا فيما إذا كان عملهم ينتهك مصالح الشعب أو يسبب مشاكل للشعب".

يذكر أن هذه كانت المرة الأولى التى يلقى فيها كيم خطابا فى الذكرى السنوية لتأسيس الحزب منذ توليه السلطة فى أواخر عام 2011.