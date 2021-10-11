فايزر تتولى تطعيم مدينة كاملة فى البرازيل لإجراء دراسات

وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج"، الإخبارية، ستتابع الدراسة الأشخاص الذين تم تطعيمهم فى مدينة توليدو لمدة تصل إلى عام، لمعرفة طول فترة الوقاية التى يقدمها اللقاح ضد الفيروس وسلالاته الجديدة.
وبحسب الوكالة، قال مسؤولون محليون إن نحو 98% من السكان المؤهلين لتلقى اللقاح هناك، حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.
وقالت فايزر إنها ستعمل مع مسؤولين محليين فى البرازيل فى مجال الصحة، ومستشفى وجامعة وبرنامج التطعيم الوطنى بالبلاد لمراقبة العدوى بفيروس كورونا "فى سيناريو الحياة الواقعية"، بعد تطعيم كامل السكان بلقاح فايزر/بيونتك.
ومن جانبه، قال عمدة توليدو، بيتو لونيتى، خلال إعلانه عن الدراسة، إننا "هنا نؤمن بالعلم وأبلينا بوفاة نحو 600 ألف شخص جراء المرض فى البرازيل".
ويعتقد الخبراء أن هذه التجربة ستكون أول تجربة على نطاق جماعى من نوعها، حيث يتم تطعيم بلدة بالكامل ضد فيروس كورونا قبل بقية أجزاء البلاد.
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