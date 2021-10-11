أمريكا وبريطانيا تحذران رعاياهما من تهديدات أمنية فى كابول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "على الأمريكيين الموجودين فى فندق سيرينا، أو بالقرب منه، المغادرة فورًا"، محذرة من "تهديدات أمنية" فى تلك المنطقة من العاصمة كابول.

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