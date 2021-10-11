سعر ومواصفات جوجل بيكسل 6 في الدول العربية مع المميزات الرائعة

سعر ومواصفات جوجل بيكسل 6، هاتف جوجل بيكسل 6 هو هاتف جديد يتم طرحه في الأسواق حالياً، حيث جاء هذا الهاتف يتمتع بالكثير من الخصائص التي تميزه عن غيره من الهواتف، لذلك يظهر في محركات البحث في الوقت الحالي مواصفات جوجل بيكسل 6 بسبب كثيرة استفسارات الأشخاص حول هذا الهاتف الجديد، ومن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف متوفر في مصر الآن ومن الممكن أن يتم شرائه والحصول عليه من الكثير من الأماكن المعتمدة لهذا النوع من الهواتف.

يعتبر ذلك الهاتف المحمول أول جهاز يأتي بمعالج خاص بشركة جوجل الجديد الذي يعرف باسم معالج جوجل تونسر، حيث يعد من أشهر المعالجات التي يتم استخدامها في هذا النوع من الأجهزة، من أكثر مميزات جوجل بيكسل 6 أنه أول هاتف محمول يأتي في علبة تعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.

أنه أول هاتف محمول يأتي في علبة تعمل بنظام تشغيل أندرويد 12. يحتوي على نظام مستشعر NFC.

نظام سماعات ستريو قوي.

يتمتع هذا الموبايل بثلاث ألوان أساسين أسود وأخضر وأحمر، كما أنه لا يتمتع هذا الجهاز بمنفذ سماعة جاك 5 ام.

بشكل عام لا يعتبر تصميم هاتف Google Pixel 6 الأفضل في الوقت الحالي، ولكن على الرغم من ذلك فإنه يتمتع بالكثير من الخصائص المميزة، كما أن تصميم هذا الهاتف يعتبر فريد نوعاً ما ولكنه لا يناسب الأشخاص الذين يبحثون عن الهواتف ذات المظهر الأنيق.

الأفضل في الوقت الحالي، ولكن على الرغم من ذلك فإنه يتمتع بالكثير من الخصائص المميزة، كما أن تصميم هذا الهاتف يعتبر فريد نوعاً ما ولكنه لا يناسب الأشخاص الذين يبحثون عن الهواتف ذات المظهر الأنيق. يعد التصميم بسيط فهو يحتوي على أكثر من كاميرا خلفية تدخل جميعها في الإطار الأسود لهذا الهاتف المحمول، كما تم تصميم جوجل بيكسل 6 من الألومنيوم القوي وذلك لكي يكون قادر على تحمل الصدمات، يحمل هاتف جوجل بيكسل شهادة IP68 هذه الشهادة التي تثبت أن هذا الجهاز ضد الماء وضد التراب بشكل كامل، حيث يستطيع هذا الجهاز الصمود لمدة 30 دقيقة متواصل تحت الماء بعمق 1.5 متر فقط.

سعر ومواصفات جوجل بيكسل 6

تم تصميم شاشة هاتف جوجل بيكسل على شكل سوبر أموليد بحجم 6.4 بوصة، كما تتميز هذه الشاشة بدقة عرض فول اتش دي بلس 1080 بيكسل (FHD+)، كما أنه تم تحديد كثافة بيكسلات الشاشة على أن تكون 403 بيكسل لكل بوصة في الشاشة فقط.

سعر جوجل بيكسل 6 في الدول العربية

يعد سعر Google Pixel 6 محدد عالمياً من 900 إلى 1050 دولارأمريكي، لا سيما تختلف الأسعار في الدول العربية على النحو التالي: