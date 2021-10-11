سعر ومواصفات جوجل بيكسل 6 في الدول العربية مع المميزات الرائعة

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سعر ومواصفات جوجل بيكسل 6، هاتف جوجل بيكسل 6 هو هاتف جديد يتم طرحه في الأسواق حالياً، حيث جاء هذا الهاتف يتمتع بالكثير من الخصائص التي تميزه عن غيره من الهواتف، لذلك يظهر في محركات البحث في الوقت الحالي مواصفات جوجل بيكسل 6 بسبب كثيرة استفسارات الأشخاص حول هذا الهاتف الجديد، ومن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف متوفر في مصر الآن ومن الممكن أن يتم شرائه والحصول عليه من الكثير من الأماكن المعتمدة لهذا النوع من الهواتف.سعر ومواصفات جوجل بيكسل 6
- يعتبر ذلك الهاتف المحمول أول جهاز يأتي بمعالج خاص بشركة جوجل الجديد الذي يعرف باسم معالج جوجل تونسر، حيث يعد من أشهر المعالجات التي يتم استخدامها في هذا النوع من الأجهزة، من أكثر مميزات جوجل بيكسل 6 أنه أول هاتف محمول يأتي في علبة تعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.
- يحتوي على نظام مستشعر NFC.
- نظام سماعات ستريو قوي.
- يتمتع هذا الموبايل بثلاث ألوان أساسين أسود وأخضر وأحمر، كما أنه لا يتمتع هذا الجهاز بمنفذ سماعة جاك 5 ام.
- بشكل عام لا يعتبر تصميم هاتف Google Pixel 6 الأفضل في الوقت الحالي، ولكن على الرغم من ذلك فإنه يتمتع بالكثير من الخصائص المميزة، كما أن تصميم هذا الهاتف يعتبر فريد نوعاً ما ولكنه لا يناسب الأشخاص الذين يبحثون عن الهواتف ذات المظهر الأنيق.
- يعد التصميم بسيط فهو يحتوي على أكثر من كاميرا خلفية تدخل جميعها في الإطار الأسود لهذا الهاتف المحمول، كما تم تصميم جوجل بيكسل 6 من الألومنيوم القوي وذلك لكي يكون قادر على تحمل الصدمات، يحمل هاتف جوجل بيكسل شهادة IP68 هذه الشهادة التي تثبت أن هذا الجهاز ضد الماء وضد التراب بشكل كامل، حيث يستطيع هذا الجهاز الصمود لمدة 30 دقيقة متواصل تحت الماء بعمق 1.5 متر فقط.
تم تصميم شاشة هاتف جوجل بيكسل على شكل سوبر أموليد بحجم 6.4 بوصة، كما تتميز هذه الشاشة بدقة عرض فول اتش دي بلس 1080 بيكسل (FHD+)، كما أنه تم تحديد كثافة بيكسلات الشاشة على أن تكون 403 بيكسل لكل بوصة في الشاشة فقط.سعر جوجل بيكسل 6 في الدول العربية
يعد سعر Google Pixel 6 محدد عالمياً من 900 إلى 1050 دولارأمريكي، لا سيما تختلف الأسعار في الدول العربية على النحو التالي:
- يأتي جوجل بيكسل 6 في السعودية بسعر 4000 ريال سعودي.
- يأتي جوجل بيكسل 6 في الإمارات بسعر 3800 درهم إماراتي.
- يأتي جوجل بيكسل 6 في الكويت بسعر 315 دينار كويتي.
- يأتي جوجل بيكسل 6 في الأردن بسعر 740 دينار اردني .
- يأتي جوجل بيكسل 6 في البحرين بسعر 400 دينار بحريني.
- يأتي جوجل بيكسل 6 في المغرب بسعر 9500 درهم مغربي.
- يأتي جوجل بيكسل 6 في العراق بسعر مليون ونصف دينار عراقي.
الوسوم
سعر ومواصفات جوجل بيكسل 6، هاتف جوجل بيكسل 6 هو هاتف جديد يتم طرحه في الأسواق حالياً، حيث جاء هذا الهاتف يتمتع بالكثير من الخصائص التي تميزه عن غيره من الهواتف، لذلك يظهر في محركات البحث في الوقت الحالي مواصفات جوجل بيكسل 6 بسبب كثيرة استفسارات الأشخاص حول هذا الهاتف الجديد، ومن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف متوفر في مصر الآن ومن الممكن أن يتم شرائه والحصول عليه من الكثير من الأماكن المعتمدة لهذا النوع من الهواتف.سعر ومواصفات جوجل بيكسل 6
- يعتبر ذلك الهاتف المحمول أول جهاز يأتي بمعالج خاص بشركة جوجل الجديد الذي يعرف باسم معالج جوجل تونسر، حيث يعد من أشهر المعالجات التي يتم استخدامها في هذا النوع من الأجهزة، من أكثر مميزات جوجل بيكسل 6 أنه أول هاتف محمول يأتي في علبة تعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.
- يحتوي على نظام مستشعر NFC.
- نظام سماعات ستريو قوي.
- يتمتع هذا الموبايل بثلاث ألوان أساسين أسود وأخضر وأحمر، كما أنه لا يتمتع هذا الجهاز بمنفذ سماعة جاك 5 ام.
- بشكل عام لا يعتبر تصميم هاتف Google Pixel 6 الأفضل في الوقت الحالي، ولكن على الرغم من ذلك فإنه يتمتع بالكثير من الخصائص المميزة، كما أن تصميم هذا الهاتف يعتبر فريد نوعاً ما ولكنه لا يناسب الأشخاص الذين يبحثون عن الهواتف ذات المظهر الأنيق.
- يعد التصميم بسيط فهو يحتوي على أكثر من كاميرا خلفية تدخل جميعها في الإطار الأسود لهذا الهاتف المحمول، كما تم تصميم جوجل بيكسل 6 من الألومنيوم القوي وذلك لكي يكون قادر على تحمل الصدمات، يحمل هاتف جوجل بيكسل شهادة IP68 هذه الشهادة التي تثبت أن هذا الجهاز ضد الماء وضد التراب بشكل كامل، حيث يستطيع هذا الجهاز الصمود لمدة 30 دقيقة متواصل تحت الماء بعمق 1.5 متر فقط.
تم تصميم شاشة هاتف جوجل بيكسل على شكل سوبر أموليد بحجم 6.4 بوصة، كما تتميز هذه الشاشة بدقة عرض فول اتش دي بلس 1080 بيكسل (FHD+)، كما أنه تم تحديد كثافة بيكسلات الشاشة على أن تكون 403 بيكسل لكل بوصة في الشاشة فقط.سعر جوجل بيكسل 6 في الدول العربية
يعد سعر Google Pixel 6 محدد عالمياً من 900 إلى 1050 دولارأمريكي، لا سيما تختلف الأسعار في الدول العربية على النحو التالي:
- يأتي جوجل بيكسل 6 في السعودية بسعر 4000 ريال سعودي.
- يأتي جوجل بيكسل 6 في الإمارات بسعر 3800 درهم إماراتي.
- يأتي جوجل بيكسل 6 في الكويت بسعر 315 دينار كويتي.
- يأتي جوجل بيكسل 6 في الأردن بسعر 740 دينار اردني .
- يأتي جوجل بيكسل 6 في البحرين بسعر 400 دينار بحريني.
- يأتي جوجل بيكسل 6 في المغرب بسعر 9500 درهم مغربي.
- يأتي جوجل بيكسل 6 في العراق بسعر مليون ونصف دينار عراقي.
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