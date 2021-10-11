جدة - نرمين السيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة، اليوم الإثنين، طالت 14 فسلطينيًا من الضفة الغربية، حسبما أكدت وسائل إعلام فلسطينية.



جدة - نرمين السيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة، اليوم الإثنين، طالت 14 فسلطينيًا من الضفة الغربية، حسبما أكدت وسائل إعلام فلسطينية. ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، فإن الاعتقالات، شملت 6 من نابلس، و6 من بيت لحم، و2 من الخليل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 14 فلسطينيًا فى الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.