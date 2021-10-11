الحكومة التونسية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "سكاى نيوز عربية"، قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن: "نسعى لإعادة ترتيب الأولويات واستعادة ثقة المواطن وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة له".

وبحسب الشبكة، تم تعيين توفيق شرف الدين وزيرًا للداخلية، وعماد مميش وزيرًا للدفاع، بينما احتفظ عثمان الجرندى بحقيبة الخارجية التونسية فى الحكومة الجديدة".

ومن جانبه، أكد الرئيس قيس سعيد، على أن "تونس تعيش لحظات تاريخية وصعبة وبها الكثير من التحديات"، مضيفًا: "سننجح فى إخراج بلدنا من الوضع الذى وصل إليه، ستفتح جميع الملفات دون استثناء، ومن أكبر التحديات إنقاذ الدولة من براثن المتربصين بها فى الداخل والخارج".