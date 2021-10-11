مقتل 5 جنود فى الشطر الهندى من كشمير

جدة - نرمين السيد - قتل 5 جنود بنيران مسلحين فى كشمير الهندية، اليوم الإثنين، حسبما أكد المتحدث باسم الجيش، العقيد ديفيندار أناند.



جدة - نرمين السيد - قتل 5 جنود بنيران مسلحين فى كشمير الهندية، اليوم الإثنين، حسبما أكد المتحدث باسم الجيش، العقيد ديفيندار أناند. وحسبما ذكرت "فرانس برس"، قال العقيد ديفيندار أنادا، إن ضابطًا صغيرًا مفوضًا و4 جنود قتلوا خلال عملية تفتيش على الأرجح بأيدى متسللين.

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