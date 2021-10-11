لبنان: إخماد حريق خزان الوقود فى الزهرانى

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، شاهد أهالى المنطقة دخانًا كثيفًا ولهبًا يتصاعد من الخزان، لافتة إلى أن الجيش عمل على إخلاء محيط الحريق تخوفًا من وقوع انفجار نتيجة النيران. فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان، وعملت على محاصرة النيران وإخمادها.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أعلن وزير الطاقة اللبنانى وليد فياض، تطويق الحريق الهائل الذى شب اليوم الاثنين فى خزان وقود فى منشآت الزهرانى.
وقال فياض: "هذا خزان بنزين للجيش موجود فى المنشآت، ويحوى كمية معينة من المحروقات، ولقد تطوق الحريق"، لافتة إلى أنه طلب تقريرًا عن الحريق ومسبباته لمعرفة أصل المشكل لتفاديها فى المستقبل.
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