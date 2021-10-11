العراق: مقتل إرهابى حاول العبث بأمن العملية الانتخابية غرب نينوى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال قائد عمليات غرب نينوى، اللواء الركن جبار نعيمة كرم الطائى، إن "قوة من فرقة المشاة الخامسة عشر تمكنت من قتل احد الإرهابيين الذين حاولوا العبث بأمن العملية الانتخابية الناجحة".
وأعلن رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمرى، أمس الأحد، نجاح الخطة الخاصة بيوم الاقتراع، مثمنًا على الدور المحورى للأجهزة الاستخبارية فى نجاح الانتخابات.
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