كويتشي هاجيودا: تفكيك محطة فوكوشيما النووية يتصدر أولوياتي

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الجديد كويتشي هاجيودا، اليوم /الإثنين/، إن تفكيك محطة "فوكوشيما دايتشي" لتوليد الطاقة النووية وإجراءات السلامة لتصريف المياه المعالجة تتصدر أولوياته.
وذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني أن هاجيودا التقى حاكم "فوكوشيما" ماساو أوتشيبوري في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.
من جانبه، قال أوتشيبوري إن الحكومة تخطط لتصريف المياه المعالجة المخزنة بالمحطة في البحر بعد تخفيفها بحيث يصبح تركيز التريتيوم وغيره من المواد المشعة أقل بكثير من المعايير القياسية الحكومية"، وأضاف أن المسألة مهمة جدا لسكان فوكوشيما، داعيا للتعامل مع المسألة ومخاوف السكان بإخلاص.
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت المساعدة التقنية لدعم جهود اليابان في فوكوشيما دايتشي في مجالات مثل مراقبة الإشعاع والمعالجة وإدارة النفايات وإيقاف التشغيل وذلك منذ حادث التسرب النووي في عام 2011.
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