قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 14 مواطنا فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة.
ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين من بلدة بيتا، التي شهدت بالأمس فعالية ضد الاستيطان وسرقة المستوطنين لمحصول الزيتون، واعتقلت الأسير المحرر عاصم عامر من بلدة كفر قليل جنوب نابلس، عند حاجز عسكري على الطريق إلى محافظة أريحا.
وفي محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين، بينهم أسيران محرران، وفي محافظة الخليل، أقصى جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة يطا.
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