تاريخ الاجازة المطولة الأولى في السعودية للعام الدراسي 1443

تاريخ الاجازة المطولة ، يستمر البحث عن موعد ومدة الاجازة المطولة للعام الدراسي 1443 التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك من اجل منح كافة الطلاب الكثير من الوقت للمراجعة ومذاكرة دروسهم بشكل افضل واستدراك جميع الدروس والحصص التي لم يحضروها، حيث يترقب الطلاب والطالبات في السعودية الموعد الرسمي لإعلان إجازة نهاية أسبوع مطولة العطلة الجديدة التي أعلنت عنها سابقا وزارة التعليم السعودية في العام الدراسي الجديد، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على مدة الاجازة المطولة. كما سنتعرف على موعد جميع الإجازات المطولة للموسم الدراسي 2021-2022.

تاريخ الاجازة المطولة

بعد مراجعة النظام الدراسي السابق في المملكة العربية السعودية أطلقت وزارة التعليم النظام الدراسي الجديد لعام 1443 والذي يحتوي على ثلاثة فصول دراسية في الموسم الدراسي الواحد، كما اشتمل على العديد من اجازات للطلبة والمعلمين ومن بينها الاجازة المدرسية المطلولة 1443 الخاصة بنهاية الأسبوع والتي سوف تمتد في بعض الأحيان إلى غاية يوم الاحد والاثنين مع يومي الجمعة والسبت، وسنعرف في الفقرة التالية عن تاريخ إجازة نهاية الأسبوع المطولة.

موعد الاجازة المطولة الأولى 1443

كما أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اجازة نهاية الأسبوع المطولة الاولى للعام الدراسي الجاري يومي الأحد 11/3/1443هـ، والاثنين 12/3/1443هـ، وبذلك فإن العطلة المطولة التي أعلنت عنها وزارة التعليم سوف تشمل 4 او 3 أيام، وهذا ما يؤكد على اشتمال الموسم الدراسي الأول والثالث على عطلتي نهاية أسبوع مطولتين، بينما سيضم المسوم الدراسي الثالث 3 عطلات مطولة.

مدة الإجازات الدراسية المطولة في النظام الجديد 1443

علاوة على ذلك، يبحث الطلاب والطالبات المدارس في المملكة العربية السعودية محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن متى الإجازة المطولة الأولى 1443 وما هي مدة الاجازة المطولة حسب النظام الدراسي الجديد التي تعتمده وزارة التعليم، حت يتمكن الطالب من مراجعة دروسه والقيام بالعديد من الأنشطة في هذه العطلة الممنوحة له، ومن خلال الجدول التالي سنتعرف على تاريخ جميع الإجازات الأسبوعية المطولة في العام الدراسية 1443.

بداية يوم العطلة الأسبوعية المطولة تاريخ الاجازة المطولة الفصل الدراسي ترتيب العطلة الأحد 17/أكتوبر/2021م،11/ربيع الأوّل/1443هـ الفصل الدراسي الأول الأولى الخميس 04/نوفمبر/2021م

29/ربيع الأوّل/1443هـ الفصل الدراسي الأول الثّانية بينما يوم الأحد 19/ديسمبر/2021م

15/جمادى الأولى/1443ه أيضا في الفصل الدراسي الثاني العطلة الثالثة كذلك الأربعاء 02/فبراير/2022م

01/رجب/1443هـ الفصل الدراسي الثاني العطلة الرابعة الأربعاء 23/فبراير/2022م

22/رجب/1443هـ كذلك الفصل الدراسي الثاني الخامسة ثم يوم الأربعاء 25/مايو/2022م

24/شوّال/1443هـ ثم الفصل الدراسي الثالث العطلة السادسة أيضا الأربعاء 15/يونيو/2022م

16/ذو القعدة/1443هـ أيضا في الفصل الدراسي الثالث السابعة إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه بالتفصيل إلى موعد الاجازات المطولة للعام الدراسي الحالي 2021-2022،كما اجبنا على تساءل متابعين للمتابعين الكرام من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن ما هو تاريخ الاجازة المطولة الأولى للعام الدراسية 1443.