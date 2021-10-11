نفتالي بينيت: سنحتفظ بالجولان حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ستحتفظ بالجولان حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه سوريا.

وفي وقت سابق، أكد بينيت، أن تل أبيب تراقب عن كثب ما يجري في سوريا وعلاقته بإيران.

ووفقا لشبكة "العربية"، شدد بينيت على أن اسرائيل ستعمل بكل قوتها على إنهاء الوجود الإيراني في سوريا، مشيرا إلى أن طهران تريد إنشاء جماعات مسلحة هناك.

وحذر رئيس حكومة الاحتلال طهران من اتخاذ إجراءات تجاه وجود القوات الإيرانية في سوريا حيثما وكلما لزم الأمر، مؤكدا أنه لا يوجد سبب لوجود إيران في سوريا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "المغامرة الإيرانية على حدودنا الشمالية يجب أن تنتهي".

وأوضح بينيت أن إيران تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن مرتفعات الجولان، وتريد مهاجمة إسرائيل من خلال نشر قواتها العسكرية في سوريا.

كان رئيس الورزاء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أكد، أمس الأحد، أن العالم لا يزال ينتظر قرار إيران بشأن العودة إلى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن طهران تستغل الوقت.