تعرض طائرة "سبيت فاير" والتي شاركت في الحرب العالمية الثانية للبيع مقابل 4.5 مليون إسترليني.
وتألقت "سبيت فاير" التي أسقطت طائرة نازية في الحرب العالمية الثانية، في عالم السينما، حيث ظهرت في أفلام مثل "أطول يوم" The Longest Day و"معركة بريطانيا" Battle Of Britain.
وظلت الطائرة التي تعرض للبيع على "كلاود ناين" في حظيرة بتكساس لأربعين عام، وشحنت لاحقا إلى أستراليا، قبل أن تعود مؤخرا إلى بريطانيا.
وحسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الطائرة تتمتع بحالة جيدة، وقد تم استبدال أجنحتها فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض مقاتلة حربية شاركت في الحرب العالمية للبيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.