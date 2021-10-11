التحالف من أجل تونس يطالب بسحب امتيازات المرزوقى

وكانت المنصف المرزوقى شارك أول أمس السبت، فى وقفة احتجاجية للإخوان فى باريس، نفذها معارضو قيس سعيد، عندما طالب بالتدخل الأجنبى والضغط على تونس من أجل عودة البرلمان الذى جمده الرئيس التونسى قيس سعيد فى 25 يوليو الماضى، حسبما ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية.
وقال الحزب فى بيان أصدره، أمس الأحد، إن "المرزوقى تجاوز حدود حرية التعبير، وحق المعارضة ليتسول صراحة تدخلاً خارجيًا لتهديد الأمن القومى، والإضرار بالعلاقات الثنائية مع دولة صديقة".
وأدان حزب التيار الشعبى من جهته المطالبة بالتدخل الخارجى، على غرار الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقى، السبت، فى باريس.
كما أدان المكتب التنفيذى لنقابة السلك الدبلوماسى التونسى، تصريحات المنصف المرزوقى "التى حرّض فيها سلطات دولة أجنبية لاتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده، والسعى لإفشال القمة 50 لمنظمة الفرنكوفونية المقرر تنظيمها بتونس فى الشهر المقبل".
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