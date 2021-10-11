اعتقال مهندسة معلومات روسية فى إيطاليا بتهمة سرقة بنوك وغسل أموال

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الروسية، اليوم الإثنين، اعتقال خبيرة معلومات روسية فى جنوة شمال غرب، إيطاليا، لانخراطها فى مجموعة دولية مُتهمة بغسيل الأموال واستنساخ بطاقات مصرفية، وإعادة تدوير أموال مسروقة إلى عملات مشفرة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الشرطة الروسية فى بيان لها، إن خبيرة الحاسوب كانت "أمًا هادئة فى حياتها اليومية، ولكن فى الواقع، كانت مقرصنة تختبئ خلف هذه الحياة العادية. كان لديها شغف بالجريمة والعملات المشفرة".

كما أوضح البيان أنها كانت تخلق هويات مزيفة، وتسرق الأموال من ضحاياها باستخدام بطاقات مصرفية مستنسخة لسحب أموال تشترى بها أحدث الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر التى كانت تُرسل لاحقًا إلى أعضاء آخرين فى المجموعة الإجرامية فى روسيا، أو يُعاد بيعها عبر مواقع إلكترونية.

وأشار البيان إلى أنه كان "يُعاد تدوير المسروق بشراء العملات المشفرة"، فيما صادرت الشرطة مئات البطاقات الائتمانية، إضافة إلى أعداد كبيرة من الحواسيب من منزل المتهمة الروسية التى لم يتم الكشف عن هويتها.