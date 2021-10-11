وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، قال خطيب زاده، إن "المنطقة فى ظروف حساسة جدًا وفى حاجة إلى الهدوء. وزادت بعض التطورات من هذه الحساسية"، لافتًا إلى أنه "من المهم تفهم الظروف الإقليمية والوضع فى منطقة بحر قزوين".
وحول الوجود الإسرائيلى فى أذربيجان، قال المتحدث الإيرانى إن "إيران لا تمزح مع أحد حول أمنها القومى، وكل جيرانها يعرفون ذلك، وأينما يوجد الكيان الصهيونى، فإنه يتسبب فى الاضطراب والإرهاب، وأبلغنا باکو بالأمر".
وتابع: "الكيان الصهيونى يريد المنطقة غير آمنة، ولا نتحمل حضور الكيان قرب جغرافيتنا وجوارنا فى أى دولة"، مؤكدًا أنه "لا يجب أن تسمح طهران وباكو لأطراف أخرى بالتدخل فى علاقاتهما".
وتسود حالة من التوتر بين باكو وطهران منذ أعلنت إيران أن أذربيجان تسمح بحضور الجيش الإسرائيلى قرب الحدود الإيرانية الأذرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: نرفض أى وجود إسرائيلى قرب حدودنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.