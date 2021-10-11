إيران: نرفض أى وجود إسرائيلى قرب حدودنا

جدة - نرمين السيد - حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، من حساسية الأوضاع فى منطقة بحر قزوين، مؤكدًا على ضرورة الهدوء، ومشددًا على أن طهران لن تتحمل حضورًا إسرائيليًا بالقرب من جغرافيتها.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، قال خطيب زاده، إن "المنطقة فى ظروف حساسة جدًا وفى حاجة إلى الهدوء. وزادت بعض التطورات من هذه الحساسية"، لافتًا إلى أنه "من المهم تفهم الظروف الإقليمية والوضع فى منطقة بحر قزوين".

وحول الوجود الإسرائيلى فى أذربيجان، قال المتحدث الإيرانى إن "إيران لا تمزح مع أحد حول أمنها القومى، وكل جيرانها يعرفون ذلك، وأينما يوجد الكيان الصهيونى، فإنه يتسبب فى الاضطراب والإرهاب، وأبلغنا باکو بالأمر".

وتابع: "الكيان الصهيونى يريد المنطقة غير آمنة، ولا نتحمل حضور الكيان قرب جغرافيتنا وجوارنا فى أى دولة"، مؤكدًا أنه "لا يجب أن تسمح طهران وباكو لأطراف أخرى بالتدخل فى علاقاتهما".

وتسود حالة من التوتر بين باكو وطهران منذ أعلنت إيران أن أذربيجان تسمح بحضور الجيش الإسرائيلى قرب الحدود الإيرانية الأذرية.