العراق: نسبة التصويت الأولية فى الانتخابات وصلت 41%

جدة - نرمين السيد - أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة فى العراق، اليوم الإثنين، أن نسبة التصويت الأولية فى الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، بلغت 41%، لافتة إلى أن عدد المصوتين فى المحطات الانتخابية بلغ نحو عشرة ملايين مصوت.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قالت المفوضية إن "نسبة التصويت الأولية فى الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة"، مضيفة أن "عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت". كما أشارت المفوضية إلى أن عدد الشكاوى فى التصويت الخاص بلغ 16 شكوى، أما التصويت العام فبلغت الشكاوى 58". وأوضحت المفوضية نسب التصويت للانتخابات العراقية فى المحافظات، والتى جاءت على النحو التالى: البصرة 40% ميسان 43% القادسية 42% ذي قار 42% النجف 41% المثنى 44% بغداد- الرصافة 31% بغداد- الكرخ 34% كربلاء 44% بابل 46% ديالى 46% الأنبار 43% واسط 44% دهوك 54% أربيل 46% السليمانية 37% صلاح الدين 48% كركوك 44% نينوى 42%

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