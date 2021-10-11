نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الانتخابات العراقية 2021 الأولية وأسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور نتائج الانتخابات العراقية 2021 يتوالى بعد إعلان نتيجة الفرز الأولى لاختيار أعضا مجلس النواب العراقي للدورة البرلمانية الجديدة، في أو انتخابات تشريعية تجريها الدولة منذ سنوات، وسوف تعلن أسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية بوسائل الإعلام الرسمية وكشوف وزارة الداخلية النهائية، كما سيعنها موقع المفوضية العليا للانتخابات، وجميعها من المصادر الرسمية التي أكدت أن عملية فرز الأصوات والمراجعة مستمرة في بعض الدوائر التي لم تنتهي عمليات فرز الأصوات بالصناديق بها.

نتائج الانتخابات العراقية البرلمانية

انتهت عملية التصويت في الانتخابات النيابية بالعراق مساء امس الأحد، وبدأت لجان فرز الأصوات في انتهاء عمليات الفرز من جل سرعة الانتهاء من إعداد النتائج وإعلانها للمواطنين في كل المحافظات العراقية، وقد صرح مصدر حكومي عراقي عن أن نسب المشاركة للمواطنين في اختيار نوابهم، وصل إلى نسبة 41 %، وفي بيان قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ظهر اليوم الإثنين 11-10-2021، أن عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ حوالي 10 مليون مصوت، وقد ورد للمفوضية 16 شكوى لعمليات التصويت الخاص، و 58 شكوى للتصويت العام.

نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية التشريعية لبعض المحافظات وفق التقديرات المبدئية والأولية هي:

محافظة البصرة بنسية 40 %

محافظة ميسان بنسبة 43 %.

محافظة القادسية بنسية 42 %.

محافظة ذي قار وكذلك نيوني بنسبة 42 %.

النجف بنسبة 41 %.

نسبة التصويت في المثني، ، واسط، كركو، وكربلاء 44 %.

نسبة التصويت لكل من محافظات بابل، ديالي، أربيل 46%

التصويت في داهوك بنسبة 54 %.

التصويت في بغداد بنسبة 31 % للرصافة، و 34 % للكرخ.

نسبة المصوتين في الأنبار 43 $، السلمانية 37 %، صلاح الدين 48 %.

أسماء الفائزين في الانتخابات العراقية 2021

أعلنت مفوضية الانتهابات انه يمكن معرفة أسماء الفائزين في الانتخابات العراقية على حسب النتيجة الأولية، من موقع مفوضية الانتهابات، كما أعنت المفوضية عن مدى أهمية العصا الذكية للحفاظ على النتائج، ويتم الاحتفاظ بتلك الذاكرة، وتعمل على تعزيز الشفافية والموثوقة في النتائج، وسيتم نقلها عبر طائرات بالأخص من المحافظات البعيدة والحدودية، حتى يتم التأكيد على مدة النزاهة والشفافية.

المحافظات التي ظهرت نتائجها الأولية، هي المثني، واسط، القادسية، ديالي، داهوك، صلاح الدين، كربلاء، النجب، اربيل، حيث يتم معرفة أسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأولية .