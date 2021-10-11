منصة مدرستي التعليمية وزارة التعليم تطبيق مدرستي رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية

منصة مدرستي التعليمية وزارة التعليم، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والكادر التعليمي، عن منصة مدرستي التعليمية رابط مناشر، حتى يتمكنوا من دخول المنصة والاستفادة من كافة المزايا والخدمات التي تقدمها المنصة، حيث تتيح المنصة الاشتراك في الأنشطة، وحل الواجبات وإجراء الاختبارات وعمل فصول افتراضية تتيح التفاعل بين المعلم وطلابه، كما أنه يتم إجراء اختبارات وتصحيحها من قبل المعلم، كذلك إعطاء الدرجات للطلاب وتقييمهم والتواصل مع أولياء أمورهم، حيث تعمل المنصة كحلقة وصل بين المدرسة والإدارة وبين الطلاب وأولياء أمورهم، لكل هذا ازداد البحث بصورة كبيرة عن تطبيق مدرستي، وكذلك عن منصة مدرستي واجبات، ورابط منصة مدرستي التعليمية رابط مباشر، وفيما يلي سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال، وعبر موقع “ثقفني” المتميز طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي.

منصة مدرستي التعليمية وزارة التعليم

تحرص وزارة التربية والتعليم السعودية على توفير المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية للطلاب، فقامت بإنشاء العديد من المواقع والمنصات لإتاحة التعليم عن بعد، ومن أهم هذه المواقع موقع مدرستي، وبدأت الحاجة تظهر بشدة للتعليم عن بعد مع ظهور وباء كورونا الخطير، وإغلاق المدارس خوفاً على صحة الطلاب والمعلمين، فكان البديل الوحيد والآمن هو استخدام وسائل التواصل الحديثة وتطويع التكنولوجيا في التعليم عن بعد، وكانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدولة التي سارعت في ذلك، ووفقاً لرؤية المملكة في التطوير 2030.

الولوج إلى موقع منصة مدرستي الرسمي من خلال محرك البحث جوجل.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح كاسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال الرمز الموجود على الشاشة بطريقة صحيحة ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

طريقة تسجيل دخول منصة مدرستيمنصة madrasati اختبارات

أتاحت منصة مدرستي رابط مباشر لدخول الاختبارات، وذلك للطلاب الذين تعذر عليهم دخول الاختبارات من خلال المنصة بالطريقة المعتادة، وتحرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، على عقد العديد من الاختبارات للوقوف على مستوى الطلاب، ومدى قدرتهم الاستيعابية وما هي نقاط والضعف لتقويتها، لذلك ولأهمية الاختبارات قامت بتوفير رابط منصة مدرستي اختبار الرابط المباشر، حتى لا يكون هناك عائق أمام الطلاب في إجراء الاختبارات، ولمزيد من المعرفة بمنصة مدرستي اختبار سنرفق لكم فيديو يوضح طريقة الدخول.