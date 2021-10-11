بول مكارتني يحمل جون لينون مسؤولية تفكك فريق البيتلز

كشف الفنان البريطاني السير بول مكارتني عن هوية العضو في الفريق المسؤول عن تفكك أشهر فرقة غنائية عالمية في سبعينيات القرن الماضي.

وقال بول مكارتني، عضو فريق البيتلز الموسيقي المشهور، إنه كان يريد استمرار الفريق، الذي تفكك في عام 1970، وأن الراحل جون لينون كان سببا في هذا الانفصال.

وتباينت التكهنات حول سبب تفكك أشهر فرق البوب في العالم، من الاختلافات الفنية والخلافات القانونية إلى زواج لينون من الفنانة اليابانية يوكو أونو، وفقا لما ذكرته رويترز.

وسيكون مكارتني، البالغ من العمر 79 عاما، ضيف الحلقة المقبلة من برنامج "هذه الحياة الثقافية" (ذيس كالتشرال لايف) على راديو الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، ويتحدث فيها عما سماه أصعب فترة في حياته.

وقال مكارتني "أنا لم أحرض على الانقسام. عضو فريقنا جوني هو من فعل ذلك... كانت هذه فرقتي، وكان هذا عملي، وكانت هذه حياتي، لذا أردت أن تستمر".

وعندما سُئل المغني وكاتب الأغاني عن قراره بالخروج من تلقاء نفسه، قال مكارتني للمحاور "توقف عند هذا الحد"، قبل أن يذكر تفسيره لما حدث.

وأضاف "لا..لا.. أبدا... دخل جون إلى الغرفة ذات يوم وقال إنني سأرحل عن البيتلز.. كان أمرا مثيرا جدا يشبه إلى حد ما الطلاق. تركنا إلى أن استعاد كل منا حياته الطبيعية".

وأكد مكارتني أن الفريق كان سيستمر إذا لم ينسحب لينون.

ومن المقرر إذاعة المقابلة كاملة يوم 23 أكتوبر الجاري.