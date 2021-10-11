ميركل لـ إسرائيل: أمريكا لم تعد قائدا للعالم.. وقضية فلسطين لن تموت

جدة - نرمين السيد - وفى حوار مع ممثلى المعهد الإسرائيلى لدراسات الأمن القومى فى إسرائيل، قالت ميركل: "اتضح أن أمريكا لم تعد مستعدة بشكل غير مشروط لتولى دور قيادى فى العالم".

وخلال محادثاتها مع خبراء أمنيين، شددت ميركل على مسؤولية الحكومات الألمانية المقبلة عن أمن إسرائيل ومكافحة معاداة السامية، قائلة إن "إسرائيل قريبة من الحدود الخارجية لأوروبا، لذلك لدينا أيضًا مصالح أمنية مشتركة".

كذلك، أكدت ميركل أن قضية الفلسطينيين "اختفت بشكل متزايد من جدول الأعمال" فى الآونة الأخيرة، معتبرة ذلك أمر غير محمود، وقالت إنه مثلما أن لإسرائيل حق فى دولة، لا يجب أن يغيب حق الفلسطينيين أيضا عن الأعين".

وشددت ميركل على أن القضية الفلسطينية لن تختفى على المدى الطويل، حتى لو حسنت إسرائيل علاقاتها مع دول عربية. وأعربت فى الوقت ذاته عن ترحيبها "بالخطوات البراجماتية التى اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين".

وكانت ميركل وصلت إلى إسرائيل فى زيارة وداع قبل مغادرة منصبها، أول أمس السبت، والتقت أمس الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت فى القدس، وساسة إسرائيليين آخرين.