جدة - نرمين السيد - وفى حوار مع ممثلى المعهد الإسرائيلى لدراسات الأمن القومى فى إسرائيل، قالت ميركل: "اتضح أن أمريكا لم تعد مستعدة بشكل غير مشروط لتولى دور قيادى فى العالم".
وخلال محادثاتها مع خبراء أمنيين، شددت ميركل على مسؤولية الحكومات الألمانية المقبلة عن أمن إسرائيل ومكافحة معاداة السامية، قائلة إن "إسرائيل قريبة من الحدود الخارجية لأوروبا، لذلك لدينا أيضًا مصالح أمنية مشتركة".
كذلك، أكدت ميركل أن قضية الفلسطينيين "اختفت بشكل متزايد من جدول الأعمال" فى الآونة الأخيرة، معتبرة ذلك أمر غير محمود، وقالت إنه مثلما أن لإسرائيل حق فى دولة، لا يجب أن يغيب حق الفلسطينيين أيضا عن الأعين".
وشددت ميركل على أن القضية الفلسطينية لن تختفى على المدى الطويل، حتى لو حسنت إسرائيل علاقاتها مع دول عربية. وأعربت فى الوقت ذاته عن ترحيبها "بالخطوات البراجماتية التى اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين".
وكانت ميركل وصلت إلى إسرائيل فى زيارة وداع قبل مغادرة منصبها، أول أمس السبت، والتقت أمس الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت فى القدس، وساسة إسرائيليين آخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميركل لـ إسرائيل: أمريكا لم تعد قائدا للعالم.. وقضية فلسطين لن تموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.