وزير خارجية إسرائيل يتوجه إلى واشنطن للضغط على إيران

جدة - نرمين السيد - يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد، إلى واشنطن الليلة، حيث يلتقى خلال زيارته نائب الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، ومستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان.





وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فمن المقرر أن يرافق لابيد فى زيارته مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، والسفير المعين لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوج. وأشارت هيئة البث الإسرائيلى إلى توقعات بأن تتمحور المحادثات حول الملف الإيرانى، حيث يرى مسؤولون كبار فى إسرائيل ضرورة أن تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات أكثر صرامة مع طهران، لحملها على العودة إلى المفاوضات حول الاتفاق النووى.

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