اجازة المولد النبوي 2021 سلطنة عمان حسب دائرة الشؤون الفلكية

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عمر شويل - جدة اجازة المولد النبوي 2021 سلطنة عمان ، يستمر البحث في سلطة عمان عن موعد إجازة المولد النبوي 2021. وتقدم العديد من الدول الإسلامية والعربية عطلة رسمية بمناسبة “ذكرى ميلاد النبي” عليه الصلاة والسلام، وتعتبر سلطنة عمان من بين الدول العربية التي تمنح للمواطنيها وكل العاملين في مجال القطاع العام والقطاع الخاص وطلاب المدارس والجامعات اجازة المولد النبوي التي الذي تصادف يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، حيث أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة عمان يوم الخميس السابع من شهر أكتوبر الجاري انه لم يثبت رؤية هلال شهر ربيع الأول 1443 وبذلك سيكون يوم الخميس متمم لشهر صفر ، ويوم الجمعة هو غرة شهر ربيع الأول لعام 1443.

اجازة المولد النبوي 2021 سلطنة عمان

كما اكنا لكم سابقا فإن إجازة المولد النبوي الشريف في دولة سلطنة عمان ستكون يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 ربيع الأول 1443 هـ وهذا حسب المرسوم رقم 57 المؤرخ في 2020 والذي يحدد تاريخ وأيام العطلات الرسمية كما نصت مادته الأولى والتي تحدد أيام العطل الرسمية لكل العمال الإداريين للدولة العمانية والأشخاص الاعتباريين ومؤسسات القطاع الخاص في الإجازات والمناسبات المبينة أدناه على النحو التالي:

غرة محرم وهو عطلة رأس السنة الهجرية. إجازة المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول. السابع والعشرون من شهر رجب الإسراء والمعراج. يوم الثامن عشرة و التاسع عشرة من شهر نوفمبر العيد الوطني العماني المجيد.

اما اذا صادف أحد أيام الاجازات الأسبوعية ضمن الاجازات التي ذكرناها أعلاه، تمنح سلطات الدولة العمانية يوم آخر من أيام الأسبوع كعطلة، كما يمكن تعديل تاريخ إجازة العيد الوطني العماني.

متى المولد النبوي 2021

أكدت دائرة الشؤون الفلكية التي تحدد موعد المولد النبوي والتابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة سلطنة عمان. أنه حسب التقويم العماني يعتبر يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1443 هـ. إجازة المولد النبوي 2021 سلطنة عمان. وأكدت الحسابات الفلكية في مدينة مسقط‬ العمانية أن موعد اقتران القمر سيكون يوم الأربعاء السادس من أكتوبر الجاري. في تمام الساعة الخامة وتسعة واربعون دقيقة مساءا. مع نزول القمر على الساعة السادسة ودقيقتان في المساء من توقيت عمان.